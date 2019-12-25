Губернатор рассказал об увеличении бюджета фонда ОМС на 1,7 млрд рублей

Фонд ОМС увеличили на 1,7 миллиарда рублей.

В понедельник, 26 октября, губернатор Петербурга напомнил итоги обсуждения показателей финансово-экономического развития города.

Так, доходы города упали на 0,2%. Петербург получил финансовую помощь от правительства России в размере 18 миллиардов рублей. Кроме того, был увеличен бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 1,7 миллиарда рублей Средства пойдут на новое оборудование. Также для закупки лабораторного оборудования для диагностики коронавируса из резервного фонда правительства выделили 34,1 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что дефицит бюджета Петербурга достиг предельных значений.

Фото: Piter.TV