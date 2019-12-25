Губернатор рассказал о своем "месте силы" в Петербурге

Глава города отметил, что не может привыкнуть к красоте Северной столицы.

Глава Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети признался в любви городу и отметил, что не может привыкнуть к его красоте, а рутина не умаляет великолепия Северной столицы.

Беглов уточнил, что Петербург – исключительный город, исключительной воли Петра I, исключительного мужества людей, которые пережили блокаду, и исключительной взаимопомощи горожан во время пандемии COVID-19.

У меня есть свое "место силы" – стрелка Васильевского острова. Когда тяжело, когда устал, приходишь туда, становишься посередине, чтобы два рукава Невы текли мимо. Стоишь так несколько минут и становишься другим человеком. Такой заряд бодрости, энергии. По-другому видится панорама города. рассказал губернатор

В комментариях глава Петербурга предложил горожанам поделиться своими особыми локациями и совместно составить путеводитель по неформальным достопримечательностям.

Ранее мы писали, что Беглов и глава Банка ВТБ обсудили строительство метро и Витебской развязки.

Фото: vk.com/a_beglov