Губернатор поздравил жителей Кронштадта с днем основания города

Город отмечает 317 лет со дня основания.

Во вторник, 18 мая, глава Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Кронштадта с праздником: город на острове Котлин отмечает 317 лет со дня основания.

Губернатор отметил роль города в истории военно-морского флота и сообщил, что познакомиться с историей можно в местных музеях и "Острове фортов".

Александр Беглов уточнил, что мы гордимся этим городом и пожелал процветания и успехов.

Кронштадту было присвоено одному из первых звание города воинской славы России. По поручению президента совместно с Минобром мы реализуем там проект остров фортов. губернатор

Раннее мы писали, что в этом году власти Петербурга намерены приобрести 20 социальных объектов.

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