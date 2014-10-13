Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов органов госбезопасности с праздником

Глава Санкт-Петербурга отметил, что работа представителей этой профессии не всегда заметна, но благодаря их бдительности было предотвращено множество инцидентов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ваших рядах служат самые сильные и преданные Отечеству люди. Как подчеркнул сегодня Президент – у органов безопасности нет простых задач. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава Северной столицы отметил, что работа представителей профессии видна не всем, но благодаря бдительности сотрудников было предотвращено множество инцидентов. Губернатор поблагодарил сотрудников спецслужб.

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Фото: ВКонтакте / Александр Беглов