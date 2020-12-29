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Губернатор поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым
Вчера, 22:53
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Губернатор поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым

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Александр Беглов напомнил, что праздник по-особенному любим горожанами.

Губернатор города Александр Беглов поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым. Текст поздравления представила пресс-служба Смольного вечером 6 января.

Градоначальник обратил внимание, что праздник дарит радость и надежду.  Именно в эти дни верующие обращаются к историческим традициям, непреходящим духовным ценностям. Беглов напомнил, что праздник по-особенному любим горожанами. Совсем недавно в Петербурге завершили воссоздание замечательного Храма Рождества Христова на Песках. 

Накануне губернатор и спикер ЗакСа поздравили с Рождеством в Петербурге многодетную семью и прихожан монастыря.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, поздравление, праздник, рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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