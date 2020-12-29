Губернатор побывал в гостях в многодетной петербургской семье, отец в которой – священник в военном Храме во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Губернатор и спикер ЗакСа поздравили с Рождеством в Петербурге многодетную семью и прихожан монастыря. О поздравлениях властей рассказали пресс-служба городского правительства и представители партии "Единая Россия" 5 января.

Губернатор Александр Беглов побывал в гостях в многодетной петербургской семье Куйбышевых, отец в которой – священник в военном Храме во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца. Мама – врач-кардиолог в 21-й поликлинике Московского района. Семью с четырьмя детьми градоначальник поздравил с Рождеством и вручил подарки от города – в том числе стиральную машину и развивающие книги, рассказали в правительстве.

Беглов напомнил, что в 2020 году в Петербурге были расширены меры поддержки семей с детьми за счет городского бюджета. Сейчас в Северной столице проживает более 47 тысяч многодетных семей.

Председатель Законодательного cобрания Петербурга Вячеслав Макаров посетил Иоанновский ставропигиальный женский монастырь и поздравил детей прихожан с наступающим православным праздником.

Позади сложный для всего нашего города и всей России 2020 год. Сейчас, в такое непростое время никого, особенно наших детей, не должно покидать ощущение подлинной духовной радости, связанное с великим православным праздником Рождества Христова. Сегодняшний праздник, подарки – всего лишь малый вклад в то, чтобы у нашего юного поколения всегда сохранялась эта надежда на чудо – рассказал Макаров.

Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви рассказала о мероприятиях, которые пройдут в Петербурге в Рождество.

Фото: Piter.tv