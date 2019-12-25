Губернатор поздравил петербуржцев с Днем российского предпринимательства

День российского предпринимательства утвердили 15 лет назад.

В четверг, 26 мая, губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского предпринимательства.

На берегах Невы в секторе малого и среднего предпринимательства успешно работают более 360 тысяч компаний. В них занято свыше 1,7 млн человек. Увеличивается число самозанятых граждан – сегодня их порядка 300 тысяч. отметил Беглов

По итогам 2021 года прирост налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составил 24%. Смольный выделил 1 млрд рублей на дополнительную помощь компаниям. Флагманским проектом поддержки предпринимателей стал Городской акселератор, в прошлом году его участниками стали более 11 тыс. организаций.

Губернатор поблагодарил за плодотворный труд, профессионализм и инициативу.

Фото: Piter.tv