Губернатор поблагодарил за работу экс-главу Адмиралтейского района Светлану Штукову

Чиновница занимала должность почти 6 лет.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил за работу главу администрации Адмиралтейского района Светлану Штукову, которая с сегодняшнего дня покинула свой пост. Градоначальник отметил основные заслуги экс-главы района, передала пресс-служба Смольного.

Губернатор сообщил о том, что при Штуковой в Адмиралтейском районе активно исполнялась целевая программа "Молодежи – доступное жилье", уделялось внимание комплексному подходу при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах.

В 2018 и 2019 годах район вошел в лидеры среди центральных районов в конкурсе "На лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга". Особо были отмечены Дворы рядом с Новой Голландией, которые признали одной из лучших практик комплексного подхода к благоустройству. Район сохраняет звание самого молодежного и студенческого, сказал Беглов.

Светлана Штукова была главой района с декабря 2014 года. Теперь ее место займет Алексей Оверчук.

Фото: gov.spb.ru