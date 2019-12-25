Губернатор доложил президенту о финансовой устойчивости Петербурга

Во время пандемии удалось сохранить уровень доходов города, а в 2021 году добиться их существенного роста.

На встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Александр Беглов доложил, что Петербург достиг финансовой устойчивости по итогам прошлого года. Так, по его словам, во время пандемии сохранили уровень доходов, а в 2021 году добились существенного роста.

Губернатор поблагодарил президента за увеличение финансовой поддержки из федерального бюджета. В итоге доходы города по сравнению с 2020 годом увеличились на 20% – лучший результат за последние 14 лет. Также градоначальник заявил, что у города нет долговых обязательств в иностранной валюте, а уровень долговой нагрузки низкий. Дефицит бюджета на 2022 год запланирован в объеме 80,7 млрд рублей, что составляет 9% от всех доходов города.

Кроме того, была решена финансовая задача, поставленная три года назад: увеличены расходы развития города до 15% от расходной части бюджета. В бюджете 2022 года затраты на развитие Петербурга предусмотрены на уровне 25% от всех расходов.

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