Губернатор Ульяновской области ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

На своей странице в Instagram глава региона прояснил ситуацию с распространяемой информацией о ЧП.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он потребовал наказать авторов фейковой информации, распространившейся по региону. Существует видеоролик, в котором сообщается о "взрыве" реактора Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. ОН получил широкое распространение в мессенджерах и соцсетях.

Сергей Морозов уточнил, что на видео на самом деле изображен пожар на заводе, расположенном в Комсомольске-на-Амуре. Происшествие случилось в октябре 2019-го года. Глава региона напомнил, что за распространение лживой информации предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время в НИИАР штатная ситуация, все показатели в норме.