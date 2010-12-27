Губернатор Санкт-Петербурга встретился с сенатором конгресса США

Георгий Полтавченко отметил, что главным залогом для успешных взаимоотношений с Америкой является интерес простых граждан к друг другу и к посещению государств.

Вечером 9 августа, в Смольном губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с сенатором конгресса США Рэндом Полом. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В беседе также участвовали председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Губернатор Петербурга отметил, что несмотря на то, что за последние несколько лет торговый оборот сильно снизился, Северная столица продолжает активное сотрудничество с США. В городе даже в столь напряженное политическое время работает целый ряд американских компаний. Самые многообещающие платформы для развития взаимоотношений двух стран, по мнению Полтавченко, являются здравоохранение, образование, культура и туризм.

Думаю, интерес простых граждан друг к другу, к посещению наших государств как раз и является залогом будущих успешных взаимоотношений, отметил губернатор

Американский представитель отметил, что цель визита - возобновление открытого, конструктивного диалога с Россией. По мнению сенатора Рэндома Полома, большую роль в этом сыграет культурный и творческий обмен.

Губернатор Петербурга также пригласил гостя из США принять участие в культурном международном форуме, в рамках которого, мог бы пройти отдельный круглый стол, посвященный взаимоотношению наших стран в этой сфере.

Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга