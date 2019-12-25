Губернатор Петербурга поздравил медсестер с профессиональным праздником

Праздничное событие состоялось в Доме офицеров.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил медсестер с профессиональным праздником. Торжественное собрание в честь праздника состоялось в Доме офицеров.

Глава города отметил, что 12,5 тысяч медицинских работников среднего звена переболели коронавирусом во время пандемии, а 25 человек ушли из жизни. Благодарности от губернатора за профессиональный труд получили 18 сотрудникам петербургских медицинских учреждений.

Международный день медицинской сестры отмечается с 1971 года в день рождения основоположницы современного сестринского дела – Флоренс Найтингейл.

Ранее губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания, которая принадлежит властям города.

Фото: Piter.tv