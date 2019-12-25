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Губернатор Петербурга поздравил энергетиков с профессиональным праздником
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Губернатор Петербурга поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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В России 22 декабря отмечается День энергетика.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, передает пресс-служба Смольного. 

Беглов отметил, инженерно-энергетический комплекс продолжает работать и в условиях пандемии: в этом году открыли Охтинский канализационный коллектор, будет переложено почти 270 километров теплосетей, идут пусконаладочные работы на станциях "Дюны" и "Молодежное", ввели в строй электрические подстанции "Конная", "Мартышкино" и "Графтио" и не только. 

Благодарю энергетиков нашего города за добросовестную работу, высокий профессиональный уровень и преданность делу.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: день энергетиков, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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