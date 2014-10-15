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Губернатор Петербурга поздравил Ленобласть с 94-м днем рождения
Сегодня, 13:59
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Губернатор Петербурга поздравил Ленобласть с 94-м днем рождения

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Для жителей города 47 регион – самый близкий, связанный общей историей, напомнил губернатор.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Ленинградской области с 94-ой годовщиной ее образования. Градоначальник напомнил, что для городских жителей 47 регион – близкий и родной, связанный общей историей: прошлым, настоящим и будущим.

Город и область вместе прошли испытание войной – губернатор вспомнил о примерах создания Дороги Жизни, освобождение Тихвина, историй Ленинградского и Волховского фронтов в целом, самой блокады Ленинграда.

В единой агломерации города и области проживают более 7,5 млн человек.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, петербург
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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