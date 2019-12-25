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Губернатор Петербурга поручил увеличить запасы медикаментов и масок
Сегодня, 19:17
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга поручил увеличить запасы медикаментов и масок

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Власти Петербурга перешли на работу в экстремальном режиме.

Губернатор Петербурга поручил увеличить запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Смольного. 

Александр Беглов заявил о том, что в сложившейся ситуации власти переходят на экстремальный режим работы. Нынешняя задача — не допустить масштаба эпидемии как в Европе и США. 

В связи с этим понадобится увеличить количество средств защиты, этим уже занимаются предприятия легкой промышленности. 

Также сейчас в Пушкине идет строительство стационарного госпиталя.

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус, маски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:49

О каких запасах масок идет речь,если в аптеках реально их НЕТ,и есть подозрение,что не будет,а о запасах говорить,не авторитетно...

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