СМИ сообщили о строительстве нового медицинского учреждения в Пушкине

Жители Пушкина рассказали о ежедневном строительстве под их окнами на улице Радищева в Пушкине. Предполагается, что это будет медицинское учреждение.
По информации "Фонтанки.ру", строительство началось в прошлую пятницу и ведется в течение суток. Оно ведется недалеко от жилых домов и детских учреждений.
В администрации района сказали, что на участке будет инфекционный корпус, а в пресс-службе Западного военного округа заявили, что это плановое мероприятие капитального строительства объекта Минобороны России.
Ранее стало известно, что вернувшегося из Тайланда врача частной клиники отправят в санаторий "Заря".
Фото: pixabay.com
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