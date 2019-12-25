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СМИ сообщили о строительстве нового медицинского учреждения в Пушкине
Вчера, 22:50
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nadezhda_sib

СМИ сообщили о строительстве нового медицинского учреждения в Пушкине

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Строительство ведется и днем, и ночью.

Жители Пушкина рассказали о ежедневном строительстве под их окнами на улице Радищева в Пушкине. Предполагается, что это будет медицинское учреждение.

По информации "Фонтанки.ру", строительство началось в прошлую пятницу и ведется в течение суток. Оно ведется недалеко от жилых домов и детских учреждений.

В администрации района сказали, что на участке будет инфекционный корпус, а в пресс-службе Западного военного округа заявили, что это плановое мероприятие капитального строительства объекта Минобороны России.

Ранее стало известно, что вернувшегося из Тайланда врача частной клиники отправят в санаторий "Заря"

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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