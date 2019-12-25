  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вернувшегося из Тайланда врача частной клиники отправят в санаторий "Заря"
Сегодня, 22:25
49
nadezhda_sib

Вернувшегося из Тайланда врача частной клиники отправят в санаторий "Заря"

0 0

Она нарушила правило о самоизоляции.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что врач-отоларинголог частного медицинского центра вышла на работу после поездки в Тайланд. Женщина должна была провести дома две недели на карантине. Теперь ее госпитализируют в санаторий "Заря" в Репино.

Врач работает в медцентре "XXI век". На место работы нарушительницы прибыли врачи-инфекционисты. Они напомнили женщине о соблюдении правил, которые прописаны в действующем постановлении о мерах по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Петербурге.

По информации телеканала "Санкт-Петербург", отоларинголога отправят в пансионат "Заря", где она будет находиться на карантине. 

Как стало известно ранее, врач вернулась из путешествия 15 марта, а на работу вышла 17 марта. 

В "Зарю" будут отправлять тех петербуржцев, которые недавно вернулись из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса. 

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга / VK 

Теги: изоляция, коронавирус, санаторий заря
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии