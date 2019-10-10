Губернатор Петербурга попросил горожан оставаться в Пасху дома

Богослужения можно будет увидеть по телевидению и в Интернете.

Губернатор Петербурга обратился к горожанам в преддверии Пасхи. Сообщение Александр Беглов опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что в этом году святейший патриарх призвал воздержаться от посещения храмов, чтобы не омрачить праздник вспышкой болезни.

"Наши героические медики делают все возможное, чтобы поставить на ноги каждого заболевшего, но самый важный вклад делает каждый из вас, оставаясь дома!"

Губернатор отметил, что ситуация в Петербурге ухудшается, количество заболевших растет, поэтому единственный способ прервать цепочку заболеваний ― оставаться дома. Пасхальные богослужения будут транслироваться по телевидению и в Интернете. Политик поздравил всех с праздником и пожелал здоровья.

Фото: pixabay.com