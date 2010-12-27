Георгий Полтавченко ежегодно будет отчитываться перед депутатами ЗакСа по состоянию социальных объектов

Градоначальник Северной столицы каждый год будет предоставлять отчет по услугам в социальных объектах.

Губернатор Санкт-Петербурга будет предоставлять ежегодных отчет по состоянию социальных объектов в городе. По сведениям "Петербургского дневника", новое постановление принято Комитетом по законодательству. Нововведения предполагают проверку качества условий социально значимых учреждений для местных жителей. Проект принят на заседании Правительства днем 30 марта.

Согласно обновленному закону, Смольный будет получать независимую оценку экспертов по оценке услуг в социальных объектах. Меры коснутся только тех заведений, в которых город является учредителем. Рассматривать результаты будут члены общественных советов. После обсуждения, чиновники подготовят рекомендации по исправлению возникающих проблем. По мнению депутата ЗакСа Юрия Шестерикова, такие меры позволят властям Северной столицы стать более открытыми для народа.

В настоящее время разрабатывается механизм, обеспечивающий качество и независимость оценочных суждений специалистов.

Фото: gov.spb.ru