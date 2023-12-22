Губернатор Орловской области рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки

Российские войска подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
По его словам, регион помогает ВС РФ с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения. Клычков уточнил, что танк подбили в районе Бердычей в ходе наступления группировки "Центр". Глава Орловской области поздравил бойцов с удачной операцией.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28.
Видео: Telegram / Советник Лежнев
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