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Губернатор Орловской области рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки

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Он уточнил, что танк подбили в районе Бердычей в ходе наступления группировки "Центр".

Российские войска подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, регион помогает ВС РФ с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения. Клычков уточнил, что танк подбили в районе Бердычей в ходе наступления группировки "Центр". Глава Орловской области поздравил бойцов с удачной операцией.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28.

Видео: Telegram / Советник Лежнев

Теги: авдеевка, андрей клычков, орловская область, танк abrams
Категории: Лента новостей, Новости России,

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