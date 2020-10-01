Андрей Чибис рассказал о собственной вакцинации от COVID-19.

Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса. Об этом Андрей Чибис заявил во время брифинга с журналистами. Чиновник уточнил, что получил вакцину, когда был в деловой поездке в Москве. По словам главы региона, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Чиновник рассказал, что только после собственной вакцинации одобрил поступление препарата от COVID-19 в регион. Сейчас вакциной прививаются местные медики. Несмотря на рост новых инфицированных в области, администрация не видит необходимости в введении новых ограничений или ужесточении режима для населения. Также власти не имеют планов по объявление о досрочных школьных каникулах, так как в школах наблюдается стабильная ситуация.

Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Правительство Мурманской области