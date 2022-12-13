Губернатор Московской области навестил в больнице раненную ножом школьницу из Химок

По словам Андрея Воробьёва, внутренние органы девочки не были задеты. Сейчас она пришла в сознание.

Во вторник, 7 февраля, губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пятиклассницу из Химок, которую госпитализировали в одну из больниц после нападения на неё сверстницы с ножом в школе. По словам руководителя, ситуация стала шоковой для всех: к счастью, девочку удалось спасти. Об этом сообщил телеканал "360".

Одиннадцатилетняя Соня, пострадавшая вчера в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Также Воробьёв уточнил, что рядом с ребёнком сейчас находятся родители. После страшного инцидента Соня потеряла много крови, но медики помогли ей начать снова дышать без помощи аппарата ИВЛ.

Видео: Telegram / Вороьёв Live