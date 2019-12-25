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Губернатор Ленобласти рассказал о встрече с Александром Лукашенко
Сегодня, 12:12
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Губернатор Ленобласти рассказал о встрече с Александром Лукашенко

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Прежде всего обсуждалось сотрудничество в области сельского хозяйства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу в Минске с Александром Лукашенко. Политики обсудили новые проекты экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградской области.

Представители Республики Беларусь и Ленобласти подняли тему поставок в область белорусской сельхозтехники, автобусов и дорожной техники. В рамках Года Чистой воды в Ленобласти в соседнее государство будут доставлены различные по размеру станции по очистке воды. 

Товарооборот за последние три года между областью и Республикой значительно вырос. 

Помимо встречи с Лукашенко Дрозденко также проведет встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и посетит ОАО "Маз". 

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленобласть, лукашенко, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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