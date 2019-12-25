Губернатор Ленобласти рассказал о встрече с Александром Лукашенко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу в Минске с Александром Лукашенко. Политики обсудили новые проекты экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградской области.
Представители Республики Беларусь и Ленобласти подняли тему поставок в область белорусской сельхозтехники, автобусов и дорожной техники. В рамках Года Чистой воды в Ленобласти в соседнее государство будут доставлены различные по размеру станции по очистке воды.
Товарооборот за последние три года между областью и Республикой значительно вырос.
Помимо встречи с Лукашенко Дрозденко также проведет встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и посетит ОАО "Маз".
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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