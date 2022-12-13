Губернатор Ленобласти рассказал о региональных мерах соцподдержки молодых медиков

Молодые медики могут получать дополнительные выплаты по 56 тысяч рублей в первые три года работы.

Впервые, по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, прошла его встреча со студентами выпускного курса и ординаторами, которые обучаются в университете имени Мечникова на условиях целевого набора. Об этом сообщила региональная администрация.

Это – моя инициатива и она абсолютно "корыстная" – я заинтересован в том, чтобы в Ленобласти не было дефицита кадров в медицине. Александр Дрозденко

Глава региона во время встречи обозначил областные меры соцподдержки молодых медиков: единовременная выплата молодому специалисту в размере 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты по 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.

Александр Дрозденко также рассказал о строительстве новых объектов здравоохранения, программе реновации и обновлении оборудования в больницах.

Фото: Piter.tv