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Губернатор Ленобласти рассказал о региональных мерах соцподдержки молодых медиков
Сегодня, 13:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Ленобласти рассказал о региональных мерах соцподдержки молодых медиков

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Молодые медики могут получать дополнительные выплаты по 56 тысяч рублей в первые три года работы.

Впервые, по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, прошла его встреча со студентами выпускного курса и ординаторами, которые обучаются в университете имени Мечникова на условиях целевого набора. Об этом сообщила региональная администрация.

Это – моя инициатива и она абсолютно "корыстная" – я заинтересован в том, чтобы в Ленобласти не было дефицита кадров в медицине.

Александр Дрозденко

Глава региона во время встречи обозначил областные меры соцподдержки молодых медиков: единовременная выплата молодому специалисту в размере 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты по 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет.

Александр Дрозденко также рассказал о строительстве новых объектов здравоохранения, программе реновации и обновлении оборудования в больницах. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр дрозденко, медики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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