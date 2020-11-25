Губернатор Ленобласти проведет прямую телефонную линию с жителями

Звонок со стационарного телефона будет бесплатным.

В понедельник, 15 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко будет принимать телефонные звонки от жителей региона в течение часа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Задать вопрос губернатору можно будет с 15:30 до 16:30. Также на них смогут ответить главы администраций муниципальных районов области, которые будут на связи по видеоконференции.

Для того, чтобы задать вопрос, нужно позвонить по номеру "006" со стационарного телефона, который расположен в Ленобласти. Звонок бесплатный. Если вы будете звонить с мобильного по номеру +7(81361)315-01, то звонок будет платным.

Фото: Facebook / Александр Дрозденко