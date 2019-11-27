Ветерану ВОВ из Ленобласти после обращения общественников предоставят квартиру

Оформление собственности на квартиру взял на контроль губернатор региона Александр Дрозденко.

Оформление собственности на квартиру для ветерана Великой Отечественной войны Александры Ивановой в селе Алеховщина Лодейнопольского района взял на контроль губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

После того, как в "Гражданский патруль" обратилась дочь ветерана и по телевидению показали, в каких условиях живет 94-летняя женщина, Следком заинтересовался чиновниками, которые на протяжении 10 лет не признавала дом аварийным. К слову, в доме нет ни отопления, ни воды, ни туалета.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, квартиру купили больше года назад, но местные чиновники не предоставили ее в собственность ветерана. Оформление собственности на квартиру взял на контроль губернатор региона Александр Дрозденко.

Я обязательно разберусь до конца, почему столько времени квартиру, которую государство в лице Ленинградской области для Александры Федоровны купило еще больше года назад, не смогли представить в собственность.

Александр Дрозденко

По факту необеспеченности ветерана Великой Отечественной войны нормальными условиями проживания возбуждено уголовное дело о халатности (по ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Видео: Гражданский Патруль