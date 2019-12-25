Губернатор Ленобласти поздравил ленинградцев с Днем народного единства

Глава региона подчеркнул, что праздник напоминает россиянам о героическом прошлом Отечества.

В четверг, 4 ноября, россияне отмечают День народного единства. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с праздником, установленным в память об изгнании польских интервентов из Москвы в 1612 году.

Глава региона подчеркнул, что праздник напоминает россиянам о героическом прошлом Отечества. Он объединяет вокруг вечных ценностей – единства и патриотизма. По его мнению, эти качества веками прочно скрепляли страну.

Пусть и в дальнейшем преданность Отчизне, память о ее великой истории, служат главной опорой страны, объединяют всех граждан в стремлении сделать Россию сильной и процветающей державой. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Дрозденко добавил, что умение объединяться ради общего дела помогает государству и в наши дни. Чувство духовной общности помогает достойно справляться с современными вызовами.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти отказались от продления нерабочих дней после 7 ноября.

Фото: lenobl.ru