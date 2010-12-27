Губернатор Ленобласти: "парк Оккервиль застраивать не будут"

Губернатор Ленинградской области опроверг информацию СМИ.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти, заявил, что парку в Кудрово ничего не угрожает, сообщает корреспондент Piter.tv.

Глава отметил, что в застройке парка нет никого заинтересованного. По его мнению, есть смысл обсудить особый статус парка. Дрозденко отметил, что 6 гектар не стоит застраивать, так как это небольшая территория:

Информация из социальных сетей о том, что там разместят стадион не соответствует действительности. Уже на переговорах с зенитом о строительстве их нового объекта речи об Оккервиле не шло. На 6га не реально разместить такой объект. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее в СМИ появилась информация о вырубке деревьев в парке Оккервиль. Жители были недовольны уменьшением зеленой зоны. Появились версии, что на месте парка построят новый жилой комплекс или даже спортивный стадион.