Губернатор Ленобласти озвучил новых членов администрации Выборгского района

Так, Светлана Шлемова стала председателем комитета по социальной защите населения, а Олег Ромадов главным государственным жилищным инспектором.

В администрации Выборгского района произошли кадровые изменения. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко озвучил новых руководителей ведомств. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ранее Светлана Шлемова была руководителем в администрации Кингисеппского района, возглавляла районный комитет образования и работала заместителем администрации по социальным вопросам. Она закончила Таллинский педагогический университет по специальности "Русский язык и литература", имеет почетные награды и благодарности от губернатора Ленобласти, министра образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи. А Олег Ромадов закончил Ленинградский горны институт им. Г.В. Плеханова, занимал различные вышестоящие должности и также имеет благодарности от Александра Дрозденко.

Ранее Piter.TV сообщил, что администрация Выборгского района рассказала, как работает система "Безопасный город".

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти