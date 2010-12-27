Администрация Выборгского района рассказала, как работает система "Безопасный город"

За текущий год с помощью камер видеонаблюдения удалось зафиксировать около 80 ДТП, более 90 правонарушений и 19 незаконных проникновений на территорию.

Заместитель начальника управления безопасности администрации МО "Выборгский район" Андрей Никитин рассказал, как в городе работает система охранного видеонаблюдения "Безопасный город".

В основном всеми камерами заведует МБУ "Городской информационный центр". В его распоряжении 112 видеокамер системы "Безопасный город". Они перекрывают все основные площади в городе Выборге. С этой точки зрения Выборг зарегистрировал себя с положительной стороны.

Существует дежурная служба при "Городском информационном центре". Связь установлена со службой УМВД России по Выборгскому району". Вся информация с экранов передается сотрудниками ОПК непосредственно в дежурную часть, - резюмировал Андрей Никитин, заместитель начальника управления безопасности администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

За 9 месяцев текущего года было установлено 12 новых камер видеонаблюдения и организован пост "гражданин полиция". За последние 4 года районная администрация потратила более 3 млн рублей из бюджета муниципального образования Выборгского района Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что подрядчик пообещал вернуть балконы в доме по Леншоссе до Нового года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти