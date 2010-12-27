Подрядчик пообещал вернуть балконы в доме по Леншоссе до Нового года

Заместитель директора ООО "БалтКамень" указал, что рабочие находятся уже на объекте.

Подрядчик обязался вернуть балконы в доме по Ленинградскому шоссе,1 до конца текущего года. Как сообщил заместитель директора ООО "БалтКамень" Сергей Стемпицкий, на днях подрядная компания начала выполнять намеченный план.

Рабочие на объекте, металл завезен, до праздников, как и обещали, все сделаем, - Сергей Стемпицкий, заместитель директора ООО "БалтКамень".

Он подчеркнул, что сейчас рабочие демонтируют старые рельсы, которые во всем доме, кроме одного балкона в восьмом подъезде, будут полностью заменены на новые. После того, как рабочие закончат с этим блоком работ, они приступят к установке новых металлических конструкций и зальют бетон.

Уже в Новый год местные жители получат возможность воспользоваться балконами, которые были срезаны в мае 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил, что областной комитет по ЖКХ оценил объекты капремонта в Выборге.

Фото: Piter.TV