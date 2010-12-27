Областной комитет по ЖКХ оценил объекты капремонта в Выборге

После осмотра объектов, подрядные организации отправились на совещание с представителями районной администрации и Фондом капремонта.

В прошлую пятницу, 8 ноября в Выборгский район приехали представители правительства Ленобласти и Фонда капитального ремонта, чтобы оценить проделанную работу на объектах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район Ленобласти".

Ни один подрядчик не получит за работы оплату, даже если они выполнены идеально и Фонд капремонта их принял, но при этом не будет выплачена компенсация собственникам, квартиры которых пострадали в ходе ремонт. За этим мы будем следить строжайшим образом, ни одной жалобы граждан не останется без внимания, - Екатерина Кайянен, заместитель председателя областного комитета по ЖКХ.

После осмотра текущих работ на объектах, представители подрядных организаций отправились на совещание с администрацией Выборгского района и Фондом капремонта. Управляющий фонда Андрей Воропаев отметил, что подрядчики ограничены временем года, так как большинство работ носят сезонный характер. Чтобы соблюдать интересы местных жителей было принято решение направить на объекты специалистов отдела строительного контроля регионального фонда капремонта.

На совещании были проанализированы объекты, которые необходимо сдать до конца 2019 года. Также были составлены "дорожные карты" на 2020 год. Отдельное внимание уделили консервации отдельных видов работ и предотвращению случаев повреждения имущества собственников.

Планируется, что в середине текущего месяца состоится ещё один съезд правительства, чтобы проконтролировать работы по капитальному ремонту в Выборге.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге отметили День сотрудника внутренних дел.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти