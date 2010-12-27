В Выборге отметили День сотрудника внутренних дел

На торжественное мероприятия приехали сотрудники правоохранительных органов, районная администрация и начальник Управления Министерства внутренних дел по Выборгскому району Ленобласти.

В Выборге собрались сотрудники правоохранительных органов, ветераны службы и учащиеся кадетских классов, чтобы торжественно отметить День сотрудника органов внутренних дел. Об этом пишет пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Представители районных администраций, начальник Управления Министерства внутренних дел по Выборгскому району Ленобласти полковник полиции Эдвардас Вашкис и заместитель главы администрации района Леонид Пономарев поздравили служащих с профессиональным праздником.

Благодарим руководство и личный состав ведомства за тесное и плодотворное сотрудничество во благо Выборгского района. Уверены, вы и в будущем будете решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности общества, достойно решать все поставленные задачи, - Леонид Пономарев, заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение лучших представителей УМВД по району. На праздник прибыл и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Отдельно он отметил труд прапорщика полиции Юрия Лебедева. Командир отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Управления МВД был награжден благодарностью от лица губернатора 47 региона.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти вступил в должность новый председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти