Губернатор Кентукки: число жертв торнадо в штате возросло до 74

Энди Бешир уточнил последние данные о жертвах трагедии.

Губернатор американского штата Кентукки сообщил, что число жертв торнадо возросло до 74 человек. Такое заявление сделал во время пресс-конференции перед журналистами. Он уточнил, что говорит о трагедии, зафиксированной в регионе в ночь на 11 декабря. На данный момент еще порядка 109 местных жителей числятся пропавшими без вести. Днем 12 декабря власти подтвердили гибель 64 человек.

Сейчас у нас 74 жителя Кентукки, которых мы потеряли. Мы ожидаем, что число погибших будет расти, 109 жителей Кентукки теперь числятся пропавшими без вести. Энди Бешир, губернатор штата Кентукки

Чиновник напомнил прессе о том, что количество пропавших без вести и погибших, вероятнее всего, намного выше озвученных официальном на данный момент цифр. Это связано с тем, что торнадо не ослабевали на протяжении 360 километров. Стихийные бедствия нанесли ущерб 120 округам американского штата. Ранее Джо Байден одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайной ситуации. Белый дом выделил помощь, необходимую для ликвидации последствий торнадо.

В США пронесся смертоносный торнадо. Погибли более 80 человек.

Фото и видео: YouTube / Governor Andy Beshear