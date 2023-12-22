Власти Петербурга поздравили всех причастных с Днем моряка-подводника

Сегодня Северная столица является центром кораблестроения и подготовки кадров для флота.

Губернатор Петербурга поздравил всех причастных с Днем моряка-подводника, который отмечается 19 марта. Представителям профессии пожелали здоровья, бодрости духа и новых побед. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам градоначальника, с Санкт-Петербургом связаны самые яркие страницы подводного флота. Становление этой отрасли началось именно в городе на Неве. Сегодня Северная столица остается центром кораблестроения и подготовки кадров для флота.

Представителей профессии поблагодарили за вклад в развитие отечественного флота и за то, что они передают молодому поколению традиции морского братства.

Глава города напомнил, что на Петровской набережной Сестрорецка есть мемориальная колокольня "В память погибшим морякам-подводникам". Кроме того, главным экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте стала первая атомная подводная лодка "Ленинский комсомол".

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, чем уникальна подводная лодка "Кронштадт".

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт