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Власти Петербурга поздравили всех причастных с Днем моряка-подводника
Сегодня, 9:28
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Власти Петербурга поздравили всех причастных с Днем моряка-подводника

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Сегодня Северная столица является центром кораблестроения и подготовки кадров для флота. 

Губернатор Петербурга поздравил всех причастных с Днем моряка-подводника, который отмечается 19 марта. Представителям профессии пожелали здоровья, бодрости духа и новых побед. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

По словам градоначальника, с Санкт-Петербургом связаны самые яркие страницы подводного флота. Становление этой отрасли началось именно в городе на Неве. Сегодня Северная столица остается центром кораблестроения и подготовки кадров для флота. 

Представителей профессии поблагодарили за вклад в развитие отечественного флота и за то, что они передают молодому поколению традиции морского братства. 

Глава города напомнил, что на Петровской набережной Сестрорецка есть мемориальная колокольня "В память погибшим морякам-подводникам". Кроме того,  главным экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте стала первая атомная подводная лодка "Ленинский комсомол".

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, чем уникальна подводная лодка "Кронштадт".

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт

 

Теги: губернатор, день моряка-подводника, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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