Губернатор рассказал о ценности рассекреченных документов времен блокады Ленинграда

В честь 80-летия со дня начала осады города начала работу виртуальная выставка "Они защищали тебя, Ленинград".

В среду, 8 сентября, губернатор Александр Беглов сообщил, что в честь 80-летия со дня начала осады города начала работу виртуальная выставка "Они защищали тебя, Ленинград", включающая в себя фотоматериалы и рассекреченные документы.

По словам градоначальника, период блокады является самым страшным и трагическим периодом в истории Петербурга. В архивах хранятся документы и фото тяжелейших дни блокады.

В День памяти и скорби с ними смогут ознакомиться тысячи людей. Молодое поколение получит новые сведения о той великой войне, о подвигах наших дедов и прадедов, их мужестве, стойкости и героизме. обратил внимание губернатор

Среди опубликованных документов есть сведения также и о начале Великой Отечественной войны, о том, как восстанавливался город после войны, данные о движениях партизан и народного ополчения, о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, о снабжении красноармейцев и горожан витаминами и многом-многом другом.

Ранее мы писали, что тротуар на Невском перекрыли в День памяти жертв блокады.

Фото: скриншот сайта виртуальной выставки "Они защищали тебя, Ленинград", раздел "Оборона Ленинграда"