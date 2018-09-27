Грязный петербургский сугроб превратили в скалу из мультфильма "Король Лев" и постамент для Медного всадника

Герои соцсетей соревнуются в умении пользоваться фотошопом и придумывают новые мемы.

Типичная для петербургской зимы фотография огромного грязного сугроба неожиданно стала популярным мемом в Интернете. Пользователи соревнуются в находчивости и с помощью фотошопа уже установили на возвышенность "Медный всадник", поставили туда Рафики с маленьким Симбой и многое другое.

В сети до сих пор продолжают появляться забавные коллажи, где в центре внимания находится сугроб.

Сугроб успел примерить на себя роль скалы из мультфильма "Король Лев", постамента для Медного всадника, символа кинокомпании Paramount, волны из знаменитой гравюры японского художника Хокусая, дыма из лампы Джинна.



Фото: trusymedvedeva; ComradeMelon; bormatograf/ Twitter