Запугали: жители Крестовского острова запаниковали от множества военных людей и машин

Местные жители Крестовского острова забеспокоились, увидев много военных людей и машин. Выяснилось, что сегодня идет тренировка по обеспечению правопорядка на предстоящем ЧМ по футболу - 2018.

Утром 3 апреля Петроградский район Санкт-Петербурга утром заполонили автомобили с военными номерами. На Крестовском острове проводятся учения по обеспечению правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

По словам местных жителей, на территории арены "Санкт-Петербург" собралось много военных мужчин, а рядом с ними стоят 15-20 грузовиков с ведомственными номерами.

В управлении Росгвардии уточнили, что на указанном месте проводится плановая тренировка, приуроченная к чемпионату мира по футболу 2018.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на период ЧМ-2018 в городах появится туристическая полиция