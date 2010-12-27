Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Запугали: жители Крестовского острова запаниковали от множества военных людей и машин
Сегодня, 11:35
0
Shdaria
156

Запугали: жители Крестовского острова запаниковали от множества военных людей и машин

0
 
 

Местные жители Крестовского острова забеспокоились, увидев много военных людей и машин. Выяснилось, что сегодня идет тренировка по обеспечению правопорядка на предстоящем ЧМ по футболу - 2018.

Утром 3 апреля Петроградский район Санкт-Петербурга утром заполонили автомобили с военными номерами. На Крестовском острове проводятся учения по обеспечению правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

По словам местных жителей, на территории арены "Санкт-Петербург" собралось много военных мужчин, а рядом с ними стоят 15-20 грузовиков с ведомственными номерами. 

В управлении Росгвардии уточнили, что на указанном месте проводится плановая тренировка, приуроченная к чемпионату мира по футболу 2018.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на период ЧМ-2018 в городах появится туристическая полиция 

Теги: крестовский остров , новости спб , петроградка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5