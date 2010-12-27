Запугали: жители Крестовского острова запаниковали от множества военных людей и машин

Утром 3 апреля Петроградский район Санкт-Петербурга утром заполонили автомобили с военными номерами. На Крестовском острове проводятся учения по обеспечению правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
По словам местных жителей, на территории арены "Санкт-Петербург" собралось много военных мужчин, а рядом с ними стоят 15-20 грузовиков с ведомственными номерами.
В управлении Росгвардии уточнили, что на указанном месте проводится плановая тренировка, приуроченная к чемпионату мира по футболу 2018.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на период ЧМ-2018 в городах появится туристическая полиция
"Богатые тоже плачут"