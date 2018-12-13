Грузовикам запретят ездить по российским трассам в жару

За нарушение приказа к водителям будут применяться административные меры.

На территории России временно запретят проезд грузовиков по ряду трасс. Список участков дорог, попадающих под ограничения, опубликован в приказе Росавтодора.

Запрет введут, когда температура воздуха повысится до 32 грудусов. Указ Росавторода вступит в силу 20 мая. Ограничения будут вводиться согласно данным Росгидромеха. При высокой температуре большегрузам разрешат передвигаться только ночью.

Специалисты пояснили, что в жару из-за регулярного движения фур на дорогах образуется колея. В случае нарушения указа к водителям будут применяться административные меры.

Видео: Piter.tv