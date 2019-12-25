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Грузовик сбил насмерть 16-летнюю девушку на трассе "Нарва"
Сегодня, 15:15
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nastya960

Грузовик сбил насмерть 16-летнюю девушку на трассе "Нарва"

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ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В Кингисеппском районе Ленинградской области водитель грузовика сбил насмерть пешехода. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 15 июля около 13:10, на 127-ом километре автодороги "Нарва" водитель (м.1983г .р.) управляя автомобилем "Скания" в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода.

В ДТП скончалась 16-летняя девушка, по данному факту проводится проверка.

Ранее неизвестный сбил пенсионерку под Выборгом и скрылся.

Фото: Piter.TV

Теги: сбил пешехода, смертельное дтп, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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