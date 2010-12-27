В Петербурге пресекли сбыт наркотического вещества

В Петербурге четверо мужчин находятся под стражей из-за незаконной продажи наркотического вещества. В квартире преступной группы изъяли 15 граммов метадона.

В Санкт-Петербурге задержаны пять человек, которых подозревают в распространении метадона (Синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Согласно следствию, задержанные организовали преступную группу, участники которой занимались незаконной продажей наркотического вещества. Отмечается, что сбыт происходил с помощью "закладок". Также установлено, что общение с "клиентами" осуществляли в мессенджерах.

По данному факту были проведены обыски в квартире, где проживали подозреваемые. В процессе изъяли около 15 граммов запрещенного вещества, а также телефоны, банковские карты, деньги, технические устройства.

В настоящее время четверо жителей Петербурга находятся под стражей, еще один отпущен под подписку о невыезде.