Инспекторы получали деньги с водителей на выдуманные и реальные нарушения ПДД.

Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки в особо крупном размере. Фигуранты также обвиняются по статье за организацию преступного сообщества. Под стражей находятся командир взвода ГИБДД, а также четыре его подчиненных, начальник ОЭБиПК отдела МВД и экс-старшего оперуполномоченный.

По данным СКР РФ, против инспектором возбуждены уголовные дела. Группа преступников с 2016 по 2020 года на стационарном посту Успенский на трассе Р-217 вымогала деньги у водителей. Представители ДТП Краснодарского края обогащались за счет реальных и надуманных нарушений. Также они получали средства за провоз по трассе различных товаров, включая фальсифицированный алкоголь

Ранее в Кадуе Вологодской области 7-летнего мальчика нашли утонувшим в септике.

