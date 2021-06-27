Группу пенсионеров из Петербурга подозревают в мошенничестве с продажей недвижимости

Сотрудники МВД задержали четырех злоумышленников – 51-летнего мужчину и женщин в возрасте от 59 до 67 лет.

Стражи порядка задержали в Петербурге группу пенсионеров, которые подозреваются в мошенничестве с продажей недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сначала полицейские установили, что 63-летняя нотариус заверила с нарушениями сделки купли-продажи квартир на Ленинском проспекте, Бумажной улице и улице Маршала Захарова. По версии следователя, злоумышленники представили документы нотариусу, которая позволила им распоряжаться двумя квартирами скончавшегося. По предварительным данным, женщина получила 11 млн рублей.

Сотрудники МВД задержали четырех подозреваемых – 51-летнего мужчину и женщин в возрасте от 59 до 67 лет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на территории "Красного треугольника" обнаружили подпольную нарколабораторию.

Фото: Piter.tv