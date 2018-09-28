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Работник ТСЖ запер группу "Марсель" на крыше во время съемки клипа

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Клип появился в сети 26-го июня.

Во время съемок клипа музыкальную группу "Марсель" заперли на крыше. Об этом рассказали представители группы.

Петербургский коллектив снимал видео на новую версию песни "Музыка крыш". В этом время к ним поднялся жилец дома и представился работником ТСЖ. Он попросил молодых людей покинуть крышу, но музыканты отказались, так как им нужно было доснять ролик. Мужчина решил запереть съемочную группу.

В итоге на крыше "Марсель" под сильным ветром пришлось провести на несколько часов больше, чем предполагалось. На помощь пришли друзья, которые распилили болгаркой замок на дверях чердака. 

Видео: Youtube "Marselband"

Теги: клип марсель, крыша, марсель, музыка крыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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