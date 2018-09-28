Работник ТСЖ запер группу "Марсель" на крыше во время съемки клипа

Во время съемок клипа музыкальную группу "Марсель" заперли на крыше. Об этом рассказали представители группы.
Петербургский коллектив снимал видео на новую версию песни "Музыка крыш". В этом время к ним поднялся жилец дома и представился работником ТСЖ. Он попросил молодых людей покинуть крышу, но музыканты отказались, так как им нужно было доснять ролик. Мужчина решил запереть съемочную группу.
В итоге на крыше "Марсель" под сильным ветром пришлось провести на несколько часов больше, чем предполагалось. На помощь пришли друзья, которые распилили болгаркой замок на дверях чердака.
Видео: Youtube "Marselband"
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