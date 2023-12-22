Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер отметил, что Вооруженные силы Украины лишились до 210 человек живой силы убитыми и ранеными, четырех самоходных артиллерийских установок, артиллерийского орудия, шести минометов, две единицы автомобильной техники и два беспилотника. Дополнительно военнослужащие ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" армии противника и два склада с боеприпасами ВСУ.

Мотострелки при поддержке артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Артемовка. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Во время ведения контрбатарейной борьбы артиллеристами и операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика", САУ Krab польского производства, самоходная пушка "Гиацинт-С", орудие М119 американского изготовления, а также шесть минометных расчетов. Средствами противовоздушной обороны и РЭБ сбиты беспилотные летательные аппараты RAM X и "Лелека-100".

"Центр": ВСУ потеряли до 275 военнослужащих на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России