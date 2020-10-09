Группа "Сплин" выпустила новый трек "За семью печатями"

Песня посвящена политике.

Музыкальная группа "Сплин" выпустила новую песню "За семью печатями". Она появилась на всех цифровых площадках ночью 9-го октября.

Музыка и стихи были написаны солистом группы Александром Васильевым, они посвящены теме политике.

Отметим, что ранее "Сплин" уже исполняли песню на своем концерте в Москве.

Ближайшее выступление в Петербурге пройдет 29-го октября. Группа анонсировала эксклюзивную программу под названием "За что нам все это?"

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский художник сделал отсылку к песне "Сплин" в своей новой работе.

Видео: vk.com/spleanru