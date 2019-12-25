Музыканты пренесли концерты в Израиле и на Кипре.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что группа "Сплин" отменила концерты из-за коронавируса. Об том музыканты заявили в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Музыканты пренесли концерты в Израиле и на Кипре. О новых датах выступлений станет известно позже.

"Внимание! Друзья, мы вынуждены перенести концерты запланированные ранее на 13 марта в Тель-Авиве (Израиль) и 14 марта в Лимасоле (Кипр) на новые даты, о которых мы сообщим дополнительно когда они будут утверждены! Все билеты остаются действительны. Сообщите пожалуйста друзьям и не болейте!", —сказано в сообщении.

Напомним, что в Израиле введены ограничения всех мероприятий численностью более 75 человек до 31 марта из-за угрозы распространения короновируса.

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