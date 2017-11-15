Трек был выпущен год назад и вошёл в мини-альбом "4 стадии карантина".

Группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Телезвезда". Ролик появился на YouTube-канале музыкантов 29 июня. В клипе представлена современная версия сказки про Буратино с Мальвиной и Карабасом-Барабасом в главных ролях.

Я не хореограф, но когда работаю над песней, то представляю движения. У меня перед глазами были кадры знаменитого финального танца из отечественного фильма про Буратино. Максим Покровский, лидер группы "Ногу Свело!".

Создателем видео выступил Роман Ронин, который является студентом школы дизайна НИУВШЭ, а также учеником одного из родоначальников российской анимации постмодерна Игоря Адольфовича Ковалёва. Ранее Ронин уже работал с музыкантами Ice Cube, SLAVA MARLOW, Ручной Рептилоид и Туби.

Видео: YouTube / Nogu Sveló!