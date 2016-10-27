Группа MBAND поздравляет с Днем Валентина

Недавно в Петербурге прошло шоу всероссийского масштаба - BIG LOVE SHOW. Мероприятие посетила популярная российская группа MBAND. Журналистам PiterTV удалось пообщаться с артистами лично.

Участники группы MBAND поздравили всех зрителей PiterTV с праздником всех влюбленных:

PiterTV привет! Поздравляем Вас с днем всех влюбленных! Любви Вам!

группа MBAND



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