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Группа MBAND поздравляет с Днем Валентина

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Недавно в Петербурге прошло шоу всероссийского масштаба - BIG LOVE SHOW. Мероприятие посетила популярная российская группа MBAND. Журналистам PiterTV удалось пообщаться с артистами лично.

Участники группы MBAND поздравили всех зрителей PiterTV с праздником всех влюбленных:

PiterTV привет! Поздравляем Вас с днем всех влюбленных! Любви Вам!

группа MBAND


Видео и фото - PiterTV

Теги: mband , день валентина , день влюбленных
Категории: Новости СПб Картина дня

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