Группа MBAND поздравляет с Днем Валентина

Участники группы MBAND поздравили всех зрителей PiterTV с праздником всех влюбленных:
PiterTV привет! Поздравляем Вас с днем всех влюбленных! Любви Вам!
группа MBAND
Видео и фото - PiterTV
Недавно в Петербурге прошло шоу всероссийского масштаба - BIG LOVE SHOW. Мероприятие посетила популярная российская группа MBAND. Журналистам PiterTV удалось пообщаться с артистами лично.
Участники группы MBAND поздравили всех зрителей PiterTV с праздником всех влюбленных:
PiterTV привет! Поздравляем Вас с днем всех влюбленных! Любви Вам!
группа MBAND
Видео и фото - PiterTV