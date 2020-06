Little Big отреагировали на обвинения в плагиате

Музыканты отказались давать какие-либо комментарии на этот счет.

Российская рейв-группа Little Big отреагировала на обвинения в плагиате. Музыканты отказались давать какие-либо официальные комментарии. Об этом пишут РИА Новости.

"Мы не будем комментировать данную ситуацию", - заявила представительница группы Полина Храмова.

Ранее пользователям интернета показалось, что некоторые песни группы Little Big похожи на композиции The Black Eyed Peas. Например, трек Uno, который был написан специально для "Евровидения", и Go Bananas сравнили с My Humps Black Eyed Peas. Мотив I"m ОК напомнил слушателям Scream & Shout.

Напомним, Little Big должны были представлять Россию на "Евровидении" в этом году. Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Поедет ли Little Big на "Евровидение" в следующем году, пока не известно.

